В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживает четыре тыс. граждан», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и точек общественного питания на территории Чемодановского сельсовета временно приостановить продажу алкоголя.

Конфликт между жителями села произошёл вечером 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. Один из госпитализированных скончался утром 14 июня.

В полицию доставлены 174 человека для установления причастности к драке.

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК.