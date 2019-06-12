МВД: в несогласованной акции в Москве участвовали 1,2 тысячи человек

В несогласованной акции в Москве приняли участие 1,2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП России, задержаны более 200 человек», — отмечается в сообщении.

Несогласованная акция была организована в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного в столице 6 июня. В ходе досмотра в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня стало известно о прекращении уголовного преследования в отношении Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обстоятельства задержания журналиста вызывают недоверие к следственным органам и либо говорят о «головотяпстве», либо являются провокацией.