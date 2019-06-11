Матвиенко заявила о возможном «головотяпстве» в деле Голунова

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо говорят о «головотяпстве», либо являются провокацией. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что самое плохое в этой истории», — цитирует Интерфакс парламентария.

Как отметила Матвиенко, в сложившейся ситуации «много вопросов, на которые общество должно получить чёткие и внятные ответы».

Среди вопросов она назвала задержание Голунова без решения суда более чем на 48 часов, ситуацию с опубликованными «фотографиями из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск», а также отсутствие журналиста во время обыска.

«Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», — подчеркнула она.

Ранее Матвиенко обсудила ситуацию с Голуновым с генпрокурором Юрием Чайкой, который, по её словам, гарантировал, что дело журналиста будет вестись под строгим надзором ведомства.

Как отметили в Кремле, президент России Владимир Путин «просматривает газеты» и в курсе ситуации вокруг дела Голунова.