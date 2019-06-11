Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста Ивана Голунова с генеральным прокурором России Юрием Чайкой.

Как передаёт РИА Новости, в ходе беседы глава надзорного ведомства гарантировал, что дело будет вестись под строгим надзором Генеральной прокуратуры страны.

«История эта очень нехорошая, правда. Мы подумаем, какая может быть (у нас. — RT) реакция», — уточнила Матвиенко.

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Во время досмотра в отделении у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

10 июня официальный представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов сообщил, что на обнаруженных у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек.