Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
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Как передаёт РИА Новости, в ходе беседы глава надзорного ведомства гарантировал, что дело будет вестись под строгим надзором Генеральной прокуратуры страны.
«История эта очень нехорошая, правда. Мы подумаем, какая может быть (у нас. — RT) реакция», — уточнила Матвиенко.
Голунов был задержан 6 июня в Москве. Во время досмотра в отделении у него обнаружили пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
10 июня официальный представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов сообщил, что на обнаруженных у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек.