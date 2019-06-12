Мать Голунова прокомментировала освобождение журналиста

Мать корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова прокомментировала решение о снятии с журналиста обвинений в покушении на сбыт наркотиков.

«Конечно, как и все, так и я рада», — сказала она.

Женщина выразила признательность всем, кто «встал на защиту» журналиста.

«Всем низкий поклон... Очень признательна, очень благодарна... Мы все молодцы», — добавила она.

При этом она назвала выдвинутые ранее против её сына обвинения «ожидаемой провокацией».

Женщина добавила, что после решения о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста, её сын с ней не связывался.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул здание Главного следственного управления МВД по Москве. Сам Голунов отметил, что намерен продолжить заниматься расследованиями, в том числе похоронного бизнеса.



Подробнее — в материале RT.