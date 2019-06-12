Брат Голунова прокомментировал снятие обвинений с журналиста
«Я не думал, что так быстро и всё хорошо закончится. Потому что...то, что произошло, я считаю это чудо. По такой статье так не освобождают», — отметил он.
Владимир Голунов добавил, что в настоящее время не знает, где находится его брат. Он добавил, что журналист намерен несколько дней побыть один.
«Он будет несколько суток один, даже телефона у него не будет, только компьютер», — сказал брат журналиста.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул здание Главного следственного управления МВД по Москве. Сам Голунов отметил, что намерен продолжить заниматься расследованиями, в том числе похоронного бизнеса.
Подробнее — в материале RT.