В Госдуме оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал в беседе с RT возможность смены рабочей недели на четырёхдневную.

«Идея уже давно обсуждается, действительно, прорыв и развитие информационных технологий и роботизация рабочих мест привели к тому, что многие операции, которые раньше забирали недели, сегодня происходят в автоматизированном режиме. Для этого общество и существует — чтобы освобождать своё время для занятий более приятных: здоровьем, спортом, культурой, саморазвитием», — заявил депутат.

По мнению Вострецова, важно проследить, чтобы новый режим работы не причинял ущерб оплате труда.

«При сокращении рабочего дня нужно внимательно смотреть, чтобы не сокращалась заработная плата. Тогда и будет стимул (работать. — RT), будет расти производительность труда... Производительность растёт, когда сохраняется мотивация», — добавил политик.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.