В Совфеде оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели.

«Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни», — заявил сенатор.

Он добавил, что появляется множество профессий с более свободной организацией времени работы, но пока сложно прогнозировать, когда четырёхдневный рабочий график станет общей практикой.

«Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас, поэтому говорить об этом в ближайшем будущем, конечно же, не приходится», — подчеркнул Рязанский.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.