В Совфеде оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели.
В Совфеде оценили возможность введения четырёхдневной рабочей недели
  • РИА Новости

«Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни», — заявил сенатор.

Он добавил, что появляется множество профессий с более свободной организацией времени работы, но пока сложно прогнозировать, когда четырёхдневный рабочий график станет общей практикой.

«Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас, поэтому говорить об этом в ближайшем будущем, конечно же, не приходится», — подчеркнул Рязанский.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить