Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня

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Московский городской суд в пятницу, 14 июня, рассмотрит жалобу защиты Ивана Голунова на решение нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
  • Reuters

«11 июня 2019 года в Никулинский суд поступила апелляционная жалоба адвокатов Елисеева и Бадамшина... Рассмотрение вышеуказанной жалобы состоится 14 июня в 11:00 в Московском городском суде», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, заявил, что защита журналиста обжаловала решение суда о его домашнем аресте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе ситуации вокруг дела журналиста.

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