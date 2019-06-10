В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин, Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо в разговоре с RT прокомментировал инициативу ЛДПР о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.
В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами
  • РИА Новости

«Ежемесячные социальные выплаты, которые существуют на данный момент, конечно, малы. Увеличив их, мы улучшим благосостояние социально значимого слоя населения, это будет большое подспорье», — заявил Напсо.

Депутат добавил, что не важно, касаются эти выплаты людей с инвалидностью или тех, кто о них заботятся.

«Это пополнит бюджет тех, кто находится в сложном и тяжёлом положении. Направленность этого закона связана с тем, чтобы улучшить благосостояние инвалидов и тех, кто о них заботится», — объяснил политик.

Ранее стало известно об инициативе повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить