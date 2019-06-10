В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо в разговоре с RT прокомментировал инициативу ЛДПР о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

«Ежемесячные социальные выплаты, которые существуют на данный момент, конечно, малы. Увеличив их, мы улучшим благосостояние социально значимого слоя населения, это будет большое подспорье», — заявил Напсо.

Депутат добавил, что не важно, касаются эти выплаты людей с инвалидностью или тех, кто о них заботятся.

«Это пополнит бюджет тех, кто находится в сложном и тяжёлом положении. Направленность этого закона связана с тем, чтобы улучшить благосостояние инвалидов и тех, кто о них заботится», — объяснил политик.

Ранее стало известно об инициативе повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.