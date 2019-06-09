Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован

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Пожарным удалось потушить возгорание на крыше торгового центра в городе Щёкино Тульской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован
  • РИА Новости

«Открытое горение ликвидировано... В результате происшествия сгорела кровля по всей площади», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МЧС уточнили, что для ликвидации последствий ЧП были привлечены 32 спасателя и 10 единиц техники.

Из здания были эвакуированы 20 человек, никто не пострадал. Причина пожара к настоящему времени не установлена.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

URA.RU также передавало, что в Курганской области завели дело после гибели пенсионерки при пожаре.

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