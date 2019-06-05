В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

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В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«5 июня в 03:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, улица Красных Курсантов (Зеленогорск) д. 16. В складском помещении (складируются материалы для загородного строительства) горение внутри сооружения на площади 1000 кв. м.», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ранг пожара был повышен до второго уровня. В ликвидации участвуют 60 человек и 12 единиц техники.

Сведений о пострадавших в результате пожара пока не поступало. 

Ранее в Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Позднее пожар удалось локализовать.

URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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