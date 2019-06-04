В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами
«Тушение ведётся по второму номеру сложности. Существует угроза перехода на аналогичные здания. Для снятия угрозы распространения огня готовится пенная атака», — сообщили в ведомстве.
Склад расположен в промышленной зоне, на место направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
О пострадавших не сообщается.
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