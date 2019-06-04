В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами

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В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Тушение ведётся по второму номеру сложности. Существует угроза перехода на аналогичные здания. Для снятия угрозы распространения огня готовится пенная атака», — сообщили в ведомстве.

Склад расположен в промышленной зоне, на место направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

О пострадавших не сообщается.

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