В Тульской области в торговом центре загорелась кровля
- РИА Новости
«Горит кровля 50 на 50 метров в многофункциональном торговом центре «Фатай» в городе Щёкино», — заявили в службе.
Указывается, что на первом этаже здания находятся магазин, кафе и тренажёрный зал. Площадь пожара устанавливается.
В службе добавили, что люди покинули здание ТЦ сами. По предварительным данным, на крыше велись ремонтные работы.
Ранее в торговом центре Иркутска произошёл пожар.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в беседе с НСН оценил нынешний пожароопасный сезон в стране.