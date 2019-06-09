В Тульской области в торговом центре загорелась кровля

В городе Щёкино Тульской области произошло возгорание кровли торгового центра, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Щёкинского района области.

«Горит кровля 50 на 50 метров в многофункциональном торговом центре «Фатай» в городе Щёкино», — заявили в службе.

Указывается, что на первом этаже здания находятся магазин, кафе и тренажёрный зал. Площадь пожара устанавливается.

В службе добавили, что люди покинули здание ТЦ сами. По предварительным данным, на крыше велись ремонтные работы.

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