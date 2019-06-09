В Тульской области в торговом центре загорелась кровля

Короткая ссылка
В городе Щёкино Тульской области произошло возгорание кровли торгового центра, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы Щёкинского района области.
В Тульской области в торговом центре загорелась кровля
  • РИА Новости

«Горит кровля 50 на 50 метров в многофункциональном торговом центре «Фатай» в городе Щёкино», — заявили в службе.

Указывается, что на первом этаже здания находятся магазин, кафе и тренажёрный зал. Площадь пожара устанавливается.

В службе добавили, что люди покинули здание ТЦ сами. По предварительным данным, на крыше велись ремонтные работы.

Ранее в торговом центре Иркутска произошёл пожар.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в беседе с НСН оценил нынешний пожароопасный сезон в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить