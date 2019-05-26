В торговом центре Иркутска произошёл пожар

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В Иркутске произошёл пожар в торговом центре «Торгсервис». Об этом сообщили Интерфакс в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

«На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 200 кв. м., но огонь стремительно распространялся по горючим материалам — утеплителю», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что пожару присвоен 2 ранг сложности.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, так как к моменту возгорания (8:00 по местному времени) торговый центр ещё не открылся.

Отмечается, что в тушении участвуют 38 сотрудников спецслужб, задействовано 12 единиц техники.

Ранее в Казани вынесли приговор одному из фигурантов дела о пожаре в казанском ТЦ в 2015 году.

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