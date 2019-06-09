Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».
Всего в городе работают 40 локаций. Так, отмечается, что на Страстном бульваре можно научиться искусству боя на мечах, на Святоозёрской улице — узнать о мирной жизни средневековой Руси, на Покровском бульваре — о Московии XVI века.
Посетив Ореховый бульвар, можно побывать в XIX веке, бульвар Дмитрия Донского — прокатиться на ретровелосипеде.
Ранее «Утро.ру» передавало, что итальянское трио Il Volo выступит в Санкт-Петербурге и Москве 11 и 12 сентября соответственно.