Фестиваль мороженого пройдёт на ВДНХ 11—16 июня

Фестиваль мороженого будет проходить в «Технограде» на ВДНХ с 11 по 16 июня, сообщает сайт «Москва 24».

Программа включает дегустационные экскурсии и квесты, мастер-классы.

Посетители узнают, например, как готовят мороженое из омара, серебра и золота. Также будет представлено жареное мороженое с ванильным соусом, сделанное по классическому французскому рецепту XVIII века.

Кроме того, гостям предложат мороженое с вялеными сицилийскими томатами и свежим базиликом, десерт «Мюнхен», мороженое из тайского чая с кристаллами морской соли, экомороженое без лактозы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.