Трио Il Volo выступит в России в сентябре

Итальянское трио Il Volo выступит в Санкт-Петербурге и Москве 11 и 12 сентября соответственно, сообщает «Утро.ру».

Концерты пройдут в рамках мирового тура, посвящённого выходу альбома Musica и десятилетию коллектива.

Музыканты прославились благодаря кавер-версии неаполитанской песни O Sole Mio. Они сотрудничали с Барброй Стрейзанд, Эросом Рамазотти и другими артистами.

Il Volo — победители фестиваля в Сан-Ремо. Кроме того, трио заняло третье место на конкурсе «Евровидение» в 2015 году.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о концерте оперных исполнителей Анны Нетребко и Андреа Бочелли в Москве.