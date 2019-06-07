Трио Il Volo выступит в России в сентябре
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- globallookpress.com
Концерты пройдут в рамках мирового тура, посвящённого выходу альбома Musica и десятилетию коллектива.
Музыканты прославились благодаря кавер-версии неаполитанской песни O Sole Mio. Они сотрудничали с Барброй Стрейзанд, Эросом Рамазотти и другими артистами.
Il Volo — победители фестиваля в Сан-Ремо. Кроме того, трио заняло третье место на конкурсе «Евровидение» в 2015 году.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о концерте оперных исполнителей Анны Нетребко и Андреа Бочелли в Москве.