В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр»

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В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский. Об этом информирует РИА Новости.
В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Церемонию открытия фестиваля посетили президент «Кинотавра» Александр Роднянский, режиссёры Валерий Тодоровский, Фёдор Бондарчук, Павел Чухрай. Также по красной дорожке прошли многие актёры, в том числе Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Павел Прилучный и Ирина Горбачёва.

В свою очередь, Мединский зачитал приветствие российского президента Владимира Путина и пожелал участникам фестиваля интересных встреч и обсуждений.

«Кинотавр» стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство — ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься», — заявил Мединский.

В июне 2018 года Гран-при «Кинотавра» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира».

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