В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр»
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- РИА Новости
Церемонию открытия фестиваля посетили президент «Кинотавра» Александр Роднянский, режиссёры Валерий Тодоровский, Фёдор Бондарчук, Павел Чухрай. Также по красной дорожке прошли многие актёры, в том числе Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Павел Прилучный и Ирина Горбачёва.
В свою очередь, Мединский зачитал приветствие российского президента Владимира Путина и пожелал участникам фестиваля интересных встреч и обсуждений.
«Кинотавр» стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство — ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься», — заявил Мединский.
В июне 2018 года Гран-при «Кинотавра» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира».