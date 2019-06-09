В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр»

В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский. Об этом информирует РИА Новости.

Церемонию открытия фестиваля посетили президент «Кинотавра» Александр Роднянский, режиссёры Валерий Тодоровский, Фёдор Бондарчук, Павел Чухрай. Также по красной дорожке прошли многие актёры, в том числе Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Павел Прилучный и Ирина Горбачёва.

В свою очередь, Мединский зачитал приветствие российского президента Владимира Путина и пожелал участникам фестиваля интересных встреч и обсуждений.

«Кинотавр» стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство — ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься», — заявил Мединский.

В июне 2018 года Гран-при «Кинотавра» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира».