Врачи рассказали о состоянии Голунова

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RT
Корреспонденту отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову провели все необходимые исследования, серьёзных травм и переломов не обнаружено. Об этом рассказал Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы, куда был доставлен журналист.
Врачи рассказали о состоянии Голунова
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По словам главврача, Голунова осмотрели травматолог, терапевт и хирург, кроме того, ему сделали компьютерную томографию головы и взяли на анализ кровь.

«По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — цитирует Мясникова РИА Новости.

Он отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, лёгких, нет никаких следов переломов и трещин.

«Невропатолог тоже не нашёл никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга». 

Мясников также рассказал, что медики зафиксировали у журналиста ссадину на спине и гематому в области глаза. Он добавил, что из-за ссадины врачи приняли решение ввести Голунову лекарство против столбняка.

8 июня задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в больницу после жалоб на плохое самочувствие. 

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 

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