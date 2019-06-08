Врачи рассказали о состоянии Голунова

Корреспонденту отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову провели все необходимые исследования, серьёзных травм и переломов не обнаружено. Об этом рассказал Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы, куда был доставлен журналист.

По словам главврача, Голунова осмотрели травматолог, терапевт и хирург, кроме того, ему сделали компьютерную томографию головы и взяли на анализ кровь.

«По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — цитирует Мясникова РИА Новости.



Он отметил, что у Голунова абсолютно нормальная компьютерная томография головы, лёгких, нет никаких следов переломов и трещин.

«Невропатолог тоже не нашёл никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга».

Мясников также рассказал, что медики зафиксировали у журналиста ссадину на спине и гематому в области глаза. Он добавил, что из-за ссадины врачи приняли решение ввести Голунову лекарство против столбняка.

8 июня задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в больницу после жалоб на плохое самочувствие.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.