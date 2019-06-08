Адвокат: Голунову в больнице сделали МРТ

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Журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову в больнице сделали МРТ, рассказала его адвокат Ольга Динзе.
Адвокат: Голунову в больнице сделали МРТ
  • © vmestemedia.ru/Handout via
  • Reuters

«Ивану сделали МРТ, водили к терапевту, его сопровождает конвой, мы ждём заключения врачей», — цитирует её РИА Новости.

По словам адвоката, Голунов «не совсем осознаёт, что с ним происходит, просто кивает головой».

Ранее стало известно, что журналист госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В ходе досмотра в рюкзаке Голунова нашли пакет с наркотиками. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.

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