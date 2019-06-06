Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
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- РИА Новости
«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но ещё сказать, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Ещё не видно его», — сообщил Горбачёв.
В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации.
Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва.