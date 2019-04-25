В Горбачёв-фонде опровергают данные о госпитализации экс-главы СССР

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Руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.
В Горбачёв-фонде опровергают данные о госпитализации экс-главы СССР
  • РИА Новости

Как заявил Палажченко РИА Новости, он лично виделся с ним недавно.

«Он был сегодня в офисе, на работе. Я с ним провёл в общей сложности, наверное, два часа», — сказал представитель фонда.

Комментируя информацию о том, что Горбачёв якобы не смог посетить показ документального фильма о себе на Московском международном кинофестивале из-за госпитализации, Палажченко отметил, что экс-глава СССР не собирался приезжать на показ.

«То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, — это недостоверная информация», — указал он.

Ранее режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации.

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