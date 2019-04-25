Режиссёр фильма о Горбачёве сообщил о госпитализации экс-главы СССР
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Горбачёв должен был представить фильм о себе, режиссёрами которого стали Вернер Херцог и Андре Сингер, на Московском международном кинофестивале.
«Горбачёв хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сказал Сингер.
2 марта Горбачёву исполнилось 88 лет. Свой день рождения он провёл в кругу семьи и друзей.