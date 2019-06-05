В Москве заработали первые 80 площадок по продаже клубники

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В российской столице заработали первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их откроется 150, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве заработали первые 80 площадок по продаже клубники
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

На городских ярмарках представлены ягоды более 20 сортов, в том числе «альба», «октава», «зенит», «баунти».

Свою продукцию предоставили производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

С 10 июня поступят ягоды из Московской области, передаёт портал мэра и правительства. По мере созревания клубнику и землянику доставят и из других регионов Центрального федерального округа.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок.

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