В Москве заработали первые 80 площадок по продаже клубники
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- РИА Новости
На городских ярмарках представлены ягоды более 20 сортов, в том числе «альба», «октава», «зенит», «баунти».
Свою продукцию предоставили производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.
С 10 июня поступят ягоды из Московской области, передаёт портал мэра и правительства. По мере созревания клубнику и землянику доставят и из других регионов Центрального федерального округа.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок.