В Москве заработали первые 80 площадок по продаже клубники

В российской столице заработали первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их откроется 150, сообщает сайт «Москва 24».

На городских ярмарках представлены ягоды более 20 сортов, в том числе «альба», «октава», «зенит», «баунти».

Свою продукцию предоставили производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

С 10 июня поступят ягоды из Московской области, передаёт портал мэра и правительства. По мере созревания клубнику и землянику доставят и из других регионов Центрального федерального округа.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок.