В Москве рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок, передаёт НСН.

По его словам, значительную часть ярмарок выходного дня постепенно должны перевести на круглогодичный режим работы.

«Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было всё своё — и спортивная, и детская, и праздничная площадки», — цитирует мэра сайт «Москва 24».

К концу года в столице будет работать около 20 круглогодичных ярмарок, где можно приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, бакалею и другую продукцию из регионов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее в Москве рассказали о ярмарках нового формата.