В Москве рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок
- ©mos.ru
По его словам, значительную часть ярмарок выходного дня постепенно должны перевести на круглогодичный режим работы.
«Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было всё своё — и спортивная, и детская, и праздничная площадки», — цитирует мэра сайт «Москва 24».
К концу года в столице будет работать около 20 круглогодичных ярмарок, где можно приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, бакалею и другую продукцию из регионов, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее в Москве рассказали о ярмарках нового формата.