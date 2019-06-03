В Москве рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок, передаёт НСН.
В Москве рассказали о планах по созданию круглогодичных ярмарок
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По его словам, значительную часть ярмарок выходного дня постепенно должны перевести на круглогодичный режим работы.

«Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было всё своё — и спортивная, и детская, и праздничная площадки», — цитирует мэра сайт «Москва 24».

К концу года в столице будет работать около 20 круглогодичных ярмарок, где можно приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, бакалею и другую продукцию из регионов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее в Москве рассказали о ярмарках нового формата.

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