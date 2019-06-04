Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте

Москвичи смогут получать результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, по электронной почте.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Результаты анализов, сданных в городских поликлиниках, теперь можно получить по электронной почте. Они отправляются автоматически», — написал он в своём Twitter.

Отмечается, что новый сервис работает в тестовом режиме. Чтобы получить результаты анализов, необходимо оформить соответствующую подписку на сайте mos.ru.

Ранее телеканал «360» передавал, что в центры здоровья Московской области обратились более 30,9 тыс. человек с начала года.