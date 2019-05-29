Больницы Москвы проведут дни открытых дверей в июне
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Запланировано более 190 мероприятий.
В частности, можно пройти бесплатные обследования, получить консультации специалистов, посетить лекции о медицине и экскурсии по центрам здоровья.
Например, 11 июня в филиале «Внуковский» больницы №17 состоится лекция о клещевом энцефалите, а 21 июня в больнице №68 расскажут, как предотвратить и вылечить болезни почек. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» передавал, что в центры здоровья Московской области обратились более 30,9 тыс. человек с начала года.