В Центры здоровья Московской области обратилась 31 тысяча человек с начала года

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В Центры здоровья Московской области обратились более 30,9 тыс. человек с начала года, сообщает телеканал «360».
В Центры здоровья Московской области обратилась 31 тысяча человек с начала года
  • РИА Новости

Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, в этих центрах специалисты оценивают функциональные резервы организма, разрабатывают рекомендации по правильному питанию и ведению активного образа жизни.

«На сегодняшний день в Московской области функционируют 28 Центров здоровья для взрослого населения и восемь — для детей. Если обследование выявит какие-то проблемы со здоровьем, пациент получит подробные рекомендации: куда, к какому специалисту следует обратиться для более детальной диагностики заболевания», — пояснил Матвеев.

Для обращения в центр нужны паспорт (свидетельство о рождении ребёнка) и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили вопросы повышения качества врачебных услуг.

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