В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»

Представители компании «Май» (торговая марка чая Richard) заявили, что показатели качества и безопасности чая, которые использовало «Роскачество», не установлены ни в одном нормативном правовом акте.

«Протоколы испытаний ООО «Май» не предоставлялись... При некорректном отборе и несоблюдении норм при проведении испытаний микроорганизмы могут попасть в продукт с рук отбирающего, инструментов или из внешней среды», — приводит сообщение компании РИА Новости.

Там также отметили, что выводы «Роскачества» о недостатках продукции компании необоснованны и вводят потребителей в заблуждение.

Кроме того, как передаёт агентство, в компании Unilever, производящей чай марки Brooke Bond, сообщили, что ознакомились с результатами исследования и выразили удивление используемой организацией методологией.

Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.

В список в том числе вошли чаи марок Brooke Bond и Richard.

Впоследствии генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с RT оценил итоги исследования «Роскачества».