Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Короткая ссылка
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО
  • РИА Новости

«Я посетил экс-губернатора в спецтюрьме внутри «Матросской Тишины» (СИЗО №1), на условия содержания он не жалуется. В настоящее время ему выдали Библию и Евангелие, которые он читает в камере», — уточнил он.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Конькова, подозреваемого в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.

В течение недели экс-чиновнику должны предъявить официальное обвинение, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить