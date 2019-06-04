Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО
- РИА Новости
«Я посетил экс-губернатора в спецтюрьме внутри «Матросской Тишины» (СИЗО №1), на условия содержания он не жалуется. В настоящее время ему выдали Библию и Евангелие, которые он читает в камере», — уточнил он.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Конькова, подозреваемого в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.
В течение недели экс-чиновнику должны предъявить официальное обвинение, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»).