Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.

«Я посетил экс-губернатора в спецтюрьме внутри «Матросской Тишины» (СИЗО №1), на условия содержания он не жалуется. В настоящее время ему выдали Библию и Евангелие, которые он читает в камере», — уточнил он.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Конькова, подозреваемого в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.

В течение недели экс-чиновнику должны предъявить официальное обвинение, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»).