Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области в больницах остаются 18 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

Отмечается, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, остальных — как средней степени тяжести.

«Всего пострадали 89 человек, а не 116, как сообщалось ранее. Среди них один ребёнок, ему помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.

1 июня на предприятии произошла серия взрывов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Власти Нижегородской области 3 июня выделят по 100 тыс. рублей из регионального бюджета гражданам, которые были госпитализированы после взрывов на заводе в Дзержинске. Также по 50 тыс. рублей будет выделено из бюджета города.