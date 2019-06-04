Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске

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После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области в больницах остаются 18 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске
  • РИА Новости

Отмечается, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, остальных — как средней степени тяжести.

«Всего пострадали 89 человек, а не 116, как сообщалось ранее. Среди них один ребёнок, ему помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.

1 июня на предприятии произошла серия взрывов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Власти Нижегородской области 3 июня выделят по 100 тыс. рублей из регионального бюджета гражданам, которые были госпитализированы после взрывов на заводе в Дзержинске. Также по 50 тыс. рублей будет выделено из бюджета города.

 

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