Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно представленным данным, почасовая оплата сотрудников данных сфер выросла на 23%, до 260 рублей в час, и составила 43 тыс. рублей в месяц.

В число лидеров по темпу роста зарплат также вошли работники сферы рыболовства и производства готовых изделий — их доход увеличился на 18%, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тыс. и 49 тыс. рублей в месяц).

При этом наибольшие доходы по-прежнему имеют специалисты нефтедобывающих и газодобывающих компаний (130 тыс. рублей в месяц), а также производители табака и кокса (121 тыс. рублей в месяц).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС передавала, что более 18% россиян заметили снижение размера зарплаты в 2018 году.