СМИ: Более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

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За 2018 год примерно пятая часть граждан России (18,3%) заметили снижение размера заработной платы. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишет газета «Известия».
СМИ: Более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты
  • РИА Новости

Как отмечается, у 62,5% россиян доход не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли.

При этом 41,4% респондентов сообщили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась, говорится в материале.

Данные получены после опроса 1,6 тыс. работников из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. 

Ранее Росстат сообщил о снижении на 2,3% реальных доходов россиян в первом квартале.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что борьба с бедностью является одной из приоритетных целей властей страны.

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