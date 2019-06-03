СМИ: Более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты
- РИА Новости
Как отмечается, у 62,5% россиян доход не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли.
При этом 41,4% респондентов сообщили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась, говорится в материале.
Данные получены после опроса 1,6 тыс. работников из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп.
Ранее Росстат сообщил о снижении на 2,3% реальных доходов россиян в первом квартале.
В Кремле заявили, что следят за ситуацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что борьба с бедностью является одной из приоритетных целей властей страны.