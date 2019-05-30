В Кремле обеспокоены информацией о снижении доходов россиян
- Reuters
«Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной из приоритетных целей работы правительства и президента», — сказал он.
Песков также добавил, что руководство государства знает, что нужно делать для изменения положения дел.
Кроме того, он отметил, что в Кремле следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
«Сам по себе процесс известен. Безусловно, он вызывает обеспокоенность», — заключил он.
Как передаёт РИА Новости, ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост реальных зарплат в России в апреле текущего года замедлился в годовом выражении с 2,3% до 1,6%.
В свою очередь, Песков заявил, что в Кремле наблюдают общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако отмечают, что макроэкономическая ситуация в России стабильна.