В Кремле обеспокоены информацией о снижении доходов россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы руководства страны.

«Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной из приоритетных целей работы правительства и президента», — сказал он.

Песков также добавил, что руководство государства знает, что нужно делать для изменения положения дел.

Кроме того, он отметил, что в Кремле следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.

«Сам по себе процесс известен. Безусловно, он вызывает обеспокоенность», — заключил он.

Как передаёт РИА Новости, ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост реальных зарплат в России в апреле текущего года замедлился в годовом выражении с 2,3% до 1,6%.

В свою очередь, Песков заявил, что в Кремле наблюдают общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако отмечают, что макроэкономическая ситуация в России стабильна.