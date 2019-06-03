Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что россиян ждёт короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России.

РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета». Как отметили в ведомстве, выходным будет 12 июня, а 11-го числа у россиян сокращённый на час рабочий день. Ранее Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России.