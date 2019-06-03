Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

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Александра Рыкова
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
  • ©pixabay.com

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Далее идёт сфера «обрабатывающие производства» — 434 тыс. человек, затем «строительство» — 282 тыс. человек, «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» — 275 тыс. безработных, «транспортировка и хранение» — 216 тыс.

Меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.

Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

Ранее были названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России.

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