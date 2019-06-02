В СК назвали возможную причину пожара в доме в Свердловской области

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Причиной пожара в жилом доме в Богдановиче Свердловской области, в результате которого погиб пенсионер и четверо детей, могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В СК назвали возможную причину пожара в доме в Свердловской области
  • РИА Новости

«Очаг возгорания был на кухне. Видимо, что-то произошло во время использования кухонных приборов, либо из-за неосторожности при обращении с огнём», — заявили РИА Новости в пресс-службе областного следственного управления.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в Свердловской области погибли четверо детей в возрасте шести месяцев, двух, четырёх и шести лет.

Кроме того, погиб пенсионер, серьёзно пострадала пожилая женщина.

СК возбудил по данному факту уголовное дело.

Портал «Юга.ру» также передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.

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