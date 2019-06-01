В Адыгее после ДТП с поездом 15 человек обратились за помощью

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В результате столкновения поезда с грузовым автомобилем в Адыгее пострадали машинист и помощник машиниста, ещё 13 пассажиров обратились за медицинской и психологической помощью. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
В Адыгее после ДТП с поездом 15 человек обратились за помощью
  • © ГУ МЧС России по Республике Адыгея

«Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодар», — сообщили в СКЖД.

1 июня на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, в результате чего произошло ДТП.

Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с поездом, был госпитализирован.

По данным МЧС, после ДТП 189 пассажиров поезда, в том числе 15 детей, доставили на автобусах в Краснодар для дальнейшей отправки к месту назначения.

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