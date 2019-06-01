В Адыгее восстановили движение на месте столкновения поезда и грузовика

В МЧС России заявили о восстановлении движения на месте столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Движение полностью восстановлено», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменён после аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.

1 июня на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск, что в итоге привело к столкновению.