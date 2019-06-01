При столкновении грузовика и поезда в Адыгее пострадал один человек
- © ГУ МЧС России по Республике Адыгея
Отмечается, что столкновение произошло на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ.
По данным пресс-службы, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск.
В результате автомобиль загорелся.
«Поднят пожарный поезд станции Краснодар. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель грузовика, пассажиры за медицинской помощью не обращались», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком.