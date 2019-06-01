При столкновении грузовика и поезда в Адыгее пострадал один человек

В Адыгее произошло столкновение грузового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде, пострадал один человек. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

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Отмечается, что столкновение произошло на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ. По данным пресс-службы, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск. В результате автомобиль загорелся. «Поднят пожарный поезд станции Краснодар. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель грузовика, пассажиры за медицинской помощью не обращались», — цитирует сообщение ТАСС. Ранее в Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком.