В Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком
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- РИА Новости
«На железнодорожном переезде в Лахденпохском районе столкнулись пассажирский поезд «Ласточка», следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Суоярви», и грузовик «Урал», — сообщили в МЧС.
В спасательном ведомстве добавили, что пострадали три человека, находившихся в грузовике. В связи с произошедшим приостановлено движение поездов на указанном участке.
В декабре портал «Юга.ру» передавал, что СК начал проверку после схода вагонов с рельсов в Краснодарском крае.