В Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком

Короткая ссылка
В Карелии три человека получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«На железнодорожном переезде в Лахденпохском районе столкнулись пассажирский поезд «Ласточка», следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Суоярви», и грузовик «Урал», — сообщили в МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что пострадали три человека, находившихся в грузовике. В связи с произошедшим приостановлено движение поездов на указанном участке.

В декабре портал «Юга.ру» передавал, что СК начал проверку после схода вагонов с рельсов в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить