В Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком

В Карелии три человека получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На железнодорожном переезде в Лахденпохском районе столкнулись пассажирский поезд «Ласточка», следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Суоярви», и грузовик «Урал», — сообщили в МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что пострадали три человека, находившихся в грузовике. В связи с произошедшим приостановлено движение поездов на указанном участке.

В декабре портал «Юга.ру» передавал, что СК начал проверку после схода вагонов с рельсов в Краснодарском крае.