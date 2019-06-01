Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за аварии в Адыгее

Четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменён после аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

«В связи с ДТП на перегоне Шенджий — Энем-2 задерживается четыре пассажирских поезда, один отменён», — сказал собеседник.

Уточняется, что полностью был отменён пригородный поезд № 6717 Горячий Ключ — Краснодар.

Ранее сообщалось, что на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск, что в итоге привело к столкновению.

СК начал проверку в связи с инцидентом.