Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за аварии в Адыгее

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Четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменён после аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.
Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за аварии в Адыгее
  • © ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

«В связи с ДТП на перегоне Шенджий — Энем-2 задерживается четыре пассажирских поезда, один отменён», — сказал собеседник.

Уточняется, что полностью был отменён пригородный поезд № 6717 Горячий Ключ — Краснодар.

Ранее сообщалось, что на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск, что в итоге привело к столкновению.

СК начал проверку в связи с инцидентом.

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