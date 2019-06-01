СК начал проверку из-за столкновения поезда с грузовиком в Адыгее

Следователи приступили к проверке по факту столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного управления СК на транспорте.

«По факту происшествия организована проверка. Подробности уточняются», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на перегоне Шенджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер — Нижневартовск, что в итоге привело к столкновению.

В октябре 2018 года URA.RU сообщало, что в Челябинской области произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом.