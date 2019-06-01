В Адыгее госпитализировали водителя автоцистерны после ДТП с поездом

В Адыгее доставили в больницу водителя автоцистерны после столкновения с пассажирским поездом на железнодорожном переезде. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Водитель грузового автомобиля в настоящее время госпитализирован в Энемскую районную больницу», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что 189 пассажиров поезда, в том числе 15 детей, доставили на автобусах в Краснодар для дальнейшей отправки к месту назначения.

В МЧС добавили, что проводятся работы по восстановлению опор контактной сети и обследованию железнодорожного полотна.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменён после аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что в Заводоуковском городском округе легковой автомобиль врезался в товарный поезд.