В Адыгее госпитализировали водителя автоцистерны после ДТП с поездом
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«Водитель грузового автомобиля в настоящее время госпитализирован в Энемскую районную больницу», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что 189 пассажиров поезда, в том числе 15 детей, доставили на автобусах в Краснодар для дальнейшей отправки к месту назначения.
В МЧС добавили, что проводятся работы по восстановлению опор контактной сети и обследованию железнодорожного полотна.
Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что четыре пассажирских поезда задерживаются и один отменён после аварии на железнодорожном переезде в Адыгее.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что в Заводоуковском городском округе легковой автомобиль врезался в товарный поезд.