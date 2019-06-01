Очевидец рассказала подробности о взрывах на заводе в Дзержинске

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Анна Лушникова
Очевидец в беседе с RT рассказала о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске.
Очевидец рассказала подробности о взрывах на заводе в Дзержинске
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«Прогремел очень сильный взрыв, заложило уши, сработали сигнализации. Через минуту второй. У некоторых людей вынесло окна. Сначала был растущий столб дыма, потом пожар, до сих пор идёт белый дым. Взрыв произошёл в 11:52, хотя в некоторых источниках другое время. В рупор недавно объявили, что угрозы горожанам нет, призвали соблюдать спокойствие», — сказала она.

Ранее в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, властями создан оперативный штаб.

В МЧС сообщили, что число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

В городе объявлен режим ЧС.

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