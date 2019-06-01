В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей
Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Согласно новым правилам, владелец должен обратиться в Госавтоинспекцию и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию своего транспорта. При этом транспортное средство должно быть свободно от запрета на совершение регистрационных действий.
Отмечается, что отныне автовладельцам перед тюнингом машины необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить следующий пакет документов: заявление о выдаче разрешения, паспорт, заключение предварительной техэкспертизы, полученное в испытательной лаборатории.
При этом владелец транспортного средства не имеет права заменять кузов и шасси автомобиля, а также уничтожать идентификационный номер.
Подробнее — в материале RT.