«Росконтроль» рассказал о проверке качества суфле «Птичье молоко»

Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества глазированного суфле «Птичье молоко», сообщает Nation News.

Специалисты изучили продукцию брендов «Птичье молоко» («Рот Фронт»), «Птица дивная» («АККОНД»), «Волжская птичка», «Коммунарка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки».

У всех образцов в состав корпуса (за исключением «Птицы дивной») входят растительные масла, что не отвечает традиционной рецептуре.

Суфле «Волжской птички», «Коммунарки», «Шарлиз» и «Птичьих сказок» заявлено как глазированная кондитерская продукция, а не с шоколадной глазурью.

Из всех образцов только в одном («Птицы дивной») жирнокислотный состав жировой фазы суфле соответствует содержанию молочного жира. В оставшихся продуктах молочного жира в суфле не найдено.

Во всех проверенных образцах нашли не указанный в составе диоксид серы.

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