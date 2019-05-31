«Росконтроль» рассказал о проверке качества суфле «Птичье молоко»
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Специалисты изучили продукцию брендов «Птичье молоко» («Рот Фронт»), «Птица дивная» («АККОНД»), «Волжская птичка», «Коммунарка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки».
У всех образцов в состав корпуса (за исключением «Птицы дивной») входят растительные масла, что не отвечает традиционной рецептуре.
Суфле «Волжской птички», «Коммунарки», «Шарлиз» и «Птичьих сказок» заявлено как глазированная кондитерская продукция, а не с шоколадной глазурью.
Из всех образцов только в одном («Птицы дивной») жирнокислотный состав жировой фазы суфле соответствует содержанию молочного жира. В оставшихся продуктах молочного жира в суфле не найдено.
Во всех проверенных образцах нашли не указанный в составе диоксид серы.
Ранее руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН оценил качество российского творога.