В Госдуме прокомментировали заявление Роструда об условиях работы в жару

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Nation News прокомментировал заявление Роструда о том, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.

«В Госдуму неоднократно вносились инициативы, связанные с изменением температурного режима и предоставлением дополнительной возможности для отдыха. У нас существуют определённые ограничения, когда сокращают рабочий день. При этом внесение изменений в Трудовой кодекс поддержано не было», — сказал депутат.

По его словам, прежде чем законодательно регулировать, необходимо узнать позицию профсоюзов и работодателей.

Как напомнил Нилов в беседе с Inforeactor, все изменения по Трудовому кодексу сначала проходят процедуру обсуждения на трёхсторонней комиссии по рассмотрению официально-трудовых вопросов.

«Есть такие отрасли, где температурный режим напрямую не влияет и вообще нет возможности сокращать рабочий день. А в сферах, где люди работают сдельно, они официально не захотят выполнять эти нормы, потому что это напрямую повлияет на их заработок», — добавил он.

Ранее в Роструде напомнили, что если в рабочем помещении температура достигла 28,5 °С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.