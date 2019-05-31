В Госдуме прокомментировали заявление Роструда об условиях работы в жару
- РИА Новости
«В Госдуму неоднократно вносились инициативы, связанные с изменением температурного режима и предоставлением дополнительной возможности для отдыха. У нас существуют определённые ограничения, когда сокращают рабочий день. При этом внесение изменений в Трудовой кодекс поддержано не было», — сказал депутат.
По его словам, прежде чем законодательно регулировать, необходимо узнать позицию профсоюзов и работодателей.
Как напомнил Нилов в беседе с Inforeactor, все изменения по Трудовому кодексу сначала проходят процедуру обсуждения на трёхсторонней комиссии по рассмотрению официально-трудовых вопросов.
«Есть такие отрасли, где температурный режим напрямую не влияет и вообще нет возможности сокращать рабочий день. А в сферах, где люди работают сдельно, они официально не захотят выполнять эти нормы, потому что это напрямую повлияет на их заработок», — добавил он.
Ранее в Роструде напомнили, что если в рабочем помещении температура достигла 28,5 °С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.