Названы самые высокооплачиваемые профессии в социальной сфере в Москве

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Александра Рыкова
Мосгорстат выяснил, сколько зарабатывали работники социальной сферы и науки Москвы в первом квартале 2019 года. С соответствующими данными службы ознакомился RT.
Названы самые высокооплачиваемые профессии в социальной сфере в Москве
  • ©pixabay.com

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве составила 98,8 тыс. рублей (на 39% выше средней зарплаты наёмных работников в регионе). Больше всех в этой категории работников зарабатывают преподаватели вузов (147,7 тыс. рублей).

На втором месте — врачи (139,1 тыс. рублей). При этом средний медицинский персонал (медсёстры) в среднем зарабатывали 75,8 тыс. рублей, младший медперсонал (санитары в больницах) — 68,6 тыс.

Далее идут научные сотрудники (118,2 тыс. рублей) и учителя в школах (95 тыс. рублей).

Ранее столичные власти заявили, что средняя зарплата в Москве выросла до 86 тыс. рублей.

Также эксперты назвали навык, необходимый для прибавки к зарплате в России.

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